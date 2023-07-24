Полиция Швеции остановила новую акцию протеста Греты Тунберг Фото: REUTERS

Полиция шведского города Мальмё пресекла новую акцию известной экоактивистки Греты Тунберг. Сотрудники правоохранительных органов задержали шесть демонстрантов ее организации Reclaim the Future во время очередной попытки заблокировать магистраль в нефтяной порт города.

“Беспорядки в нефтяном порту. Полиция получила указания к действию, потому что большое количество людей блокируют въезд в порт. Полиция распустила манифестацию, так как она воспринимается как серьезный беспорядок. Движение восстановлено”, — сообщили на сайте полиции Мальмё.

Отмечается, что задержанные будут привлечены по статье о неподчинении законным требованиям сотрудников полиции, однако в сообщении полиции не уточняется, будет ли Тунберг одной из них.

Напомним, 19 июня Грета Тунберг вместе с несколькими членами организации Reclaim the Future проводили в нефтяном порту Мальме подобную климатическую акцию и пыталась нарушить автомобильное движение в знак протеста против использования ископаемых видов топлива.

Суд в Швеции обязал активистку выплатить штраф по делу о нарушении правил при проведении демонстрации в Мальме и неповиновении правоохранительным органам. При этом сама Тунберг не признала вину, однако назвала данное решение суда ожидаемым.