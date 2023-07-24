Гутерриш предложил РФ вернуться к зерновой сделке с идеями из его письма Путину Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гуттериш в понедельник, 24 июля, призвал Россию вернуться к зерновой сделке. По его мнению, сделать это можно на основе идей, которые он ранее изложил в письме к российскому лидеру Владимиру Путину.

«Я призываю РФ вернуться к выполнению черноморской инициативы в соответствии с моими последними предложениями», - цитирует генсека ООН ТАСС.

Напомним, Гутерриш направил письмо Путину, в котором есть предложения по продлению зерновой сделки, 11 июля 2023 года. В нем затрагивалась тема расчетов через Россельхозбанк, о чем неоднократно говорили в России.

Во вторник, 18 июля, МИД России заявил, что черноморская инициатива прекращает функционирование. Позже Путин пояснил, что продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл. Поэтому, по словам главы государства, она была остановлена.