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НовостиПроисшествия24 июля 2023 16:58

Пропавшую в Дивногорске 16-летнюю школьницу нашли убитой в лесу

Ее искали два дня и обнаружили в лесополосе рядом с автотрассой
Сергей ЧИКОВ
Пропавшую 22 июля школьницу нашли мертвой около трассы вдоль города Дивногорск Фото: СК по Красноярскому краю/"112 Красноярск"

Пропавшую 22 июля школьницу нашли мертвой около трассы вдоль города Дивногорск Фото: СК по Красноярскому краю/"112 Красноярск"

В Красноярском крае следователи нашли мертвой 16-летнюю школьницу, без вести пропавшую 22 июля.

“На теле были обнаружены следы насильственной смерти, а сам труп был найден в нескольких десятках метров от федеральной трассы “Енисей”. В соцсетях сообщается, что школьнице перерезали горло”, — сообщает “КП.Красноярск” со ссылкой на следственный комитет.

Девушка отправилась на встречу с подругой, однако до места встречи так и не дошла. Перед пропажей она сообщила подруге, что ее телефон разрядился. К вечеру 22 июля родители забили тревогу, а сотрудники правоохранительных органов приступили к поиску пропавшей.

Прокуратура Красноярского края подтвердила, что тело школьницы с признаками насильственной смерти обнаружено в лесосеке недалеко от трассы р-257 вдоль г. Дивногорска, а сотрудники следствия продолжают установление всех фактов этой трагедии.