В России в продаже появился кроссовер от китайского IT-гиганта Baidu

Фото: Jidu

Российские дилеры выставили на продажу китайские электрокроссоверы Jidu Robo-01 2023 года. Об этом сообщает Газета.ru, уточняя, что стоимость данных лотов начинается от 6,8 млн рублей.

Jidu Robo-01 является электрокаром разработки китайского IT-гиганта Baidu, а также компании Geely. Отмечается, что силовая установка модели состоит из двух электромоторов, мощность которых оценена в 544 лошадиных сил, а разгон до «сотни» занимает 3,9 секунды.

В салоне автомобиля установлен широкоформатный экран, отвечающий за управление всеми функциями. Электрокроссоверы оснащен 21-дюймовыми дисками, сиденьями с обогревом, функцией массажа, а также памяти.

Ранее телеканал «360» сообщил, что с начала текущего года жители России приобрели 35 электрических кроссоверов марки «Москвич 3е», выпущенных на одноименном автомобильном заводе.

Тем временем в апреле этого года компания Cadillac презентовала серийную версию электрического кроссовера Lyriq. Как сообщал Life.ru, желающим купить такой автомобиль придется ракошелеться по меньшей мере на 60 тысяч долларов.