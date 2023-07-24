Эрдоган назвал сроки, когда Турция рассмотрит заявку Швеции на вступление в НАТО

Эрдоган: парламент Турции рассмотрит заявку Швеции на вступление в НАТО в октябре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассмотрит заявку Швеции на вступление в военный блок НАТО в октябре.

“Когда парламент возобновит работу, мы сделаем все необходимое, и депутаты рассмотрят заявку Швеции. Окончательное решение - за депутатами”, — сказал Эрдоган после заседания кабинета министров Турции.

Также он подчеркнул, что Анкара готова к дипломатическому решению любых противоречий, однако неоднократно напоминала Стокгольму о необходимости борьбы с исламофобией и терроризмом в Швеции, без которых заявка на вступление в альянс останется заблокированной.

Напомним, в преддверии саммита НАТО в июле Эрдоган заявлял, что парламент одобрит заявку Швеции на вступление в альянс только после принятия Турции в Европейский союз.

Также он отмечал, что Анкара не может одобрить членство Швеции в НАТО, пока власти страны дают согласие на проведение акций протеста, на которых сжигаются священные книги мусульман.