Экс-игрок «Зенита» Кобелев прокомментировал уход Малкома Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Кобелев в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал уход из команды нападающего Малкома, назвав это потерей не только для самого клуба, но и для Российской премьер-лиги (РПЛ) в целом.

Кобелев назвал Малкома лучшим игроком чемпионата 2022 года. «Уход такого креативного футболиста, который делает результат», - заявил спортсмен, отметив, что это скажется и на уровне чемпионата, а также и на игре клуба.

«Если «Зенит» не сможет подписать какого-то креативного нападающего или крайнего хавбека, то ему сложнее будет играть и участвовать в «золотой» гонке», - добавил он.

Тем временем, как писал RT, бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев считает, что «Зенит» таким образом повышает и свой статус, и статус лиги.

Напомним, в понедельник, 24 июля, председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил о продаже форварда команды Малком саудовской «Аль-Хиляль». Как сообщал телеканал «360», сумма сделки составит 60 млн евро.