Минтруд подготовил проект о выплатах родителям детей, пострадавших в СВО

100 тысяч рублей выплатят родителям, чьи дети пострадали в ходе специальной военной операции Фото: Shutterstock

Министерство труда Российской Федерации подготовило проект о единовременных выплатах в размере 100 тысяч рублей родителям, чьи дети пострадали в ходе специальной военной операции (СВО). Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно тексту приказа, на выплаты могут претендовать семьи с несовершеннолетними детьми, который пострадали, начиная с 24 февраля 2022 года, и проживают в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, а также в регионах, которые прилегают к зоне СВО.

В документе сообщается, что единовременная выплата будет положена на каждого пострадавшего ребенка. Кроме того, она не будет учитываться при предоставлении других соцвыплат.

Ранее стало известно о том, что военные пенсионеры, проходящие военную службу, в том числе в зоне специальной военной операции, по окончании контракта смогут получить выплаты в большем размере. Соответствующий указ подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.