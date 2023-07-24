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НовостиОбщество24 июля 2023 17:59

Американский журналист AFP Коллинз пострадал при атаке дрона под Артемовском

Он был госпитализирован с множественными ранениями
Екатерина КОСОБОКОВА
Американский журналист AFP Коллинз пострадал при атаке дрона под Артемовском

Американский журналист AFP Коллинз пострадал при атаке дрона под Артемовском

Фото: REUTERS

Агенство France-Presse (AFP) в понедельник, 24 июля, проинформировало о ранении своего корреспондента Дилана Коллинза. Американский видеожурналист пострадал во время атаки беспилотника в районе Артемовска в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Видеожурналист Франс Пресс пострадал в результате атаки беспилотника в понедельник», - сказано в заявлении AFP.

Уточняется, что Коллинз получил множественные осколочные ранения, его доставили в ближайшее медучреждение. В настоящее время жизни журналиста ничего не угрожает.

Ранее в субботу, 22 июля, погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев. В Запоожской области машину, в которой находился военкор агентства и еще трое журналистов, 22 июля обстреляли кассетными боеприпасами, присланными Вооруженным силам Украины из Вашингтона.

В свою очередь, Организация Объединенных Наций ранее заявила, что выступает против любых атак на журналистов.