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НовостиОбщество24 июля 2023 18:10

Умер Евгений Вашунин, командир "Ленинградского полка"

Евгений Вашунин умер 14 июля 2023
Сергей ЧИКОВ
В зоне спецоперации умер полковник Вашунин Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга

В зоне спецоперации умер полковник Вашунин Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга

14 июля в зоне спецоперации на Украине умер Евгений Вашунин – полковник ВС России, командир "Ленинградского полка".

“В ходе специальной военной операции героически погиб командир «Ленинградского полка», полковник Евгений Вашунин. Это случилось 14 июля, когда он отправился на помощь отряду «Шторм», который окружили украинские боевики”, — сообщает SPB.KP.RU со ссылкой на председателя заксобрания Санкт-Петербурга Александра Бельского.

Отмечается, что в ходе выполнения боевой задачи Вашунин получил серьезное ранение, однако до последней минуты жизни продолжал сражаться с противником. Бельский подчеркнул, что полковник Вашунин полностью посвятил свою жизнь защите Родины и был достойным гражданином России и талантливым военачальником.

Напомним, недавно в зоне спецоперации на Украине погиб командир одного из отрядов спецназа “Ахмат” Евгений Писаренко.