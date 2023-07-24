Российские школьники завоевали четыре медали на международной олимпиаде по химии Фото: пресс-служба Министерства просвещения РФ

Российские школьники завоевали три золотых и одну серебряную медали на 55-й Международной химической олимпиаде в Цюрихе.

"В Цюрихе подвели итоги 55-й Международной химической олимпиады, в которой в очном формате участвовали российские школьники. Ребята получили четыре медали: три золотых и одну серебряную", — сообщили в пресс-службе министерства просвещения России.

В ведомстве подчеркнули, что достойное выступление российской команды на международной олимпиаде показывает, что в самых разных регионах России есть талантливые педагоги, способные не только дать базовое обучение, но и по-настоящему заинтересовать школьников и привить тягу к знаниям.

“Поздравляю ребят, их тренеров и наставников и желаю новых успехов и побед!” — обратился к победителям и их учителям Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Напомним, недавно в Японии прошла международная олимпиада по математике, на которой российские школьники также достойно представили Россию – питерские школьники завоевали три золотых и одну серебряную медали.