Беспилотник упал в поселке Первомайское в Новой Москве

В Первомайском районе Москвы упал беспилотник, никто не пострадал Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Беспилотный летательный аппарат без взрывного устройства упал в новой Москве. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

“Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа без взрывного устройства упал в ТиНАО, в Первомайском, возле частного домовладения на улице Ленина. Повреждений и пострадавших нет”, — сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

Упавший беспилотник забрали сотрудники правоохранительных органов для проведения необходимых следственных мероприятий.

Напомним, ранним утром 24 июля два украинских беспилотника предприняли попытку атаки на объекты в Москве. Один БПЛА попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева, а второй упал в районе Комсомольского проспекта. В результате атаки никто не пострадал, однако было повреждено здание бизнес-центра и выбиты стекла в нескольких квартирах в жилых домах.