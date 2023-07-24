ORF: против Тилля Линдеманна выдвинули новые обвинения в сексуальном насилии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Информационный портал ORF сообщил, что еще одна женщина обвинила немецкого вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна в насилии.

В публикации указано, что некая австрийка получила через социальные сети на закрытую вечеринку с участниками группы, после которой Линдеманн пригласил ее и других девушек в свой гостиничный номер.

По ее словам, артист предложил ей вступить с ним в половую связь, однако, получив отказ, толкнул ее на кровать и несколько раз ударил по ягодицам, без ее согласия.

14 июня прокуратура Берлина начала предварительное расследование в отношении Линдеманна по обвинениям в изнасилованиях и домогательствах, а также в незаконном распространении наркотиков. При этом в насилии обвиняют не только фронтмена группы – недавно две женщины обвинили в сексуальном насилии и клавишника Rammstein Кристиана Флаке Лоренца.

При этом 26 и 27 июля в Вене должны были пройти концерты группы, однако в преддверии шоу была создана петиция по отмене концерта, которую подписали уже около 17 тысяч человек.