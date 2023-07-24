ООН осудила попытку атаки украинских беспилотников на Москву

ООН после попытки атаки беспилотников на Москву призвала стороны конфликта избегать эскалации Фото: REUTERS

Представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя налет украинских беспилотников 24 июля на Москву, призвал стороны конфликта на Украине избегать шагов, ведущих к его эскалации.

“Мы хотим, чтобы все стороны избегали любых действий, которые вели бы к дальнейшей эскалации этого конфликта. И мы призываем их позаботиться о том, чтобы этого не произошло”, — отметил Хак на брифинге.

Напомним, утром 24 июля Москву атаковали два украинских беспилотника – один из них попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева, а второй упал в районе Комсомольского проспекта.

МИД РФ отметил, что причиной использования киевским режимом наглых террористических методов является желание коллективного Запада обострять ситуацию на Украине, но Россия оставляет за собой право жестко ответить на подобные атаки.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что всем странам, желающим дипломатического урегулирования конфликта, следует сконцентрировать усилия на принуждении к переговорам именно киевского режима и его военных спонсоров.