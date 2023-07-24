В Израиле прошли протесты после одобрения первой части судебной реформы

В Израиле проходят массовые протесты против судебной реформы. Фото: REUTERS

Волна протестов прокатилась по Израилю после того, как Кнессет одобрил первую часть судебной реформы. В Иерусалиме массовые волнения продолжаются уже второй день, спонтанные акции протеста начались вечером 24 июля и в других регионах Израиля.

Полиция Иерусалима применила водометы и зловонный газ «Скунс» против протестующих, которые на два часа заблокировали движение на бульваре Бегина, который является одной из крупнейших транспортных артерий города, сообщает радио Kan. Также сообщается, что как минимум трое протестующих получили легкие ранения.

Массовые акции протеста проходят в Тель-Авиве, Хайфе, Беэр-Шеве и других регионах Израиля.

Напомним, суть судебной реформы в Израиле заключается в изменении сдержек и противовесов в системе государственного управления, которая ослабит судебную ветвь власти и несколько усилит законодательную и исполнительную ветви, которые в Израиле и так сплетены практически неразрывно. Противники реформы видят в этом угрозу демократии в стране и опасаются, что нынешнее правительство, во главе с Беньямином Нетаньяху просто узурпирует власть навечно. Сторонники реформы, напротив, считают, что недавно и законно избранное правительство вправе вносить изменения в законодательство, собственно именно для этого их и выбрали, а проигравшая сторона никак не может смириться и баламутит народ. Подробности здесь на KP.RU.