Белый дом: США не поддерживают украинские атаки по территории России

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон не поддерживает украинские атаки по территории России. Фото: REUTERS

Вашингтон не поддерживает атаки вооруженных сил Украины по российским территориям. Об этом заявила в понедельник 24 июля официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, уточнив, что США и ранее давали понять, что не поддерживают подобную тактику Киева.

«Мы ясно давали понять, что в целом мы не поддерживаем атаки внутри России», - сказала Жан-Пьер на брифинге, комментируя атаку украинских беспилотников на Москву.

При этом пресс-секретарь Байдена подчеркнула, что США считают Крым территорией Украины.

Напомним, в ночь на понедельник, 24 июля, была пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку 17 беспилотниками по объектам, расположенным на территории Крыма.

Все об атаке украинских беспилотников на Крым здесь на KP.RU.

Также в понедельник 24 июля в Москве пресекли попытку атаки украинских беспилотников.

Что происходит в районах Москвы, где упали беспилотники, читайте здесь на KP.RU.