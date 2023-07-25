Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июля 2023 21:13

Число заразившихся корью в Пензенской области достигло 78 человек

Все заболевшие корью в Пензенской области были непривиты
Мария ПАВЛОВА
В Пензенской области выявлено 78 случаев заболевания корью.

В Пензенской области выявлено 78 случаев заболевания корью.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пензенской области выявлено 78 человек с подозрением на корь. Об этом сообщает областной Минздрав.

Сообщается, что все заболевшие не были привиты от кори. Среди заболевших 70 детей и 8 взрослых. В ведомстве добавили, что 32 человека прошли стационарное лечение. По состоянию на понедельник 24 июля в стационаре нет больных корью, десять человек находятся на амбулаторно лечении, выздоровели 68 человек.

При этом министр здравоохранения региона Вячеслав Космачев назвал эпидситуацию по кори в области нестабильной и призвал жителей вакцинироваться.

Подробнее о ситуации с заболеваемостью корью в Пензенской области читайте здесь на KP.RU.

Тем временем в Саратовской области за полгода выявлено семь случаев заболевания энтеровирусом.

Также сообщалось, что в Пермском крае от укусов клещей пострадали более 13 тысяч человек. Выявлено 20 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом.