Белый дом выступил за восстановление зерновой сделки

В Белом доме призвали Россию вернуться к зерновой сделке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вашингтон выступает за восстановление зерновой сделки. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя слова президента России Владимира Путина о возможности замещения поставок украинского зерна российским.

«России необходимо вернуться к соглашению, которое у нас имелось, к зерновой сделке», - сказала Жан-Пьер в понедельник 24 июля на брифинге.

Пресс-секретарь Байдена добавила, что Белый дом и в дальнейшем продолжит призывать к восстановлению черноморской зерновой инициативы.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, подчеркнув, что в 2023 году в Российской Федерации вновь ожидается рекордный урожай.

Тем временем Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гуттериш в понедельник, 24 июля, призвал Россию вернуться к зерновой сделке на основе идей, которые он ранее изложил в письме к российскому лидеру Владимиру Путину.

По чьей экономике ударит разрыв «зерновой сделки» и хватит ли России зерна, читайте здесь на KP.RU.