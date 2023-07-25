Путин поздравил следователей России с профессиональным праздником

Путин поздравил с профессиональным праздником работников следственных органов. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников следственных органов. Видеообращение президента опубликовано на официальном сайте Кремля и доступно здесь.

«Работать следователем – значит быть на стороне Закона и справедливости, вести жёсткую борьбу с коррупцией, экстремизмом и терроризмом, изобличать преступников, не допускать произвола, преследования невинных лиц, защищать права тех, кто пострадал от преступных посягательств», - сказал Путин.

Президент поблагодарил российских следователей за службу Отечеству и народу России, особо отметив работу органов предварительного следствия в новых российских регионах и подчеркнув, что эта работа способствует интеграции Новороссии и Донбасса в единое правовое пространство РФ.

Российский лидер призвал продолжать работу по расследованию преступлений карателей, иностранных наемников и неонацистов, а также террористических актов.

Напомним, День сотрудника органов следствия РФ в 2023 году отмечается 25 июля. Об истории и традиции праздника читайте здесь на KP.RU.

О том, как российским сыщикам удается раскрывать убийства совершенные более 20 лет назад, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что в понедельник, 24 июля, Владимир Путин подписал 16 новых законов. Подробности здесь на KP.RU.