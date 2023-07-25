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НовостиПолитика24 июля 2023 22:57

В Воздушных силах ВСУ признали преимущество России в радиоэлектронной борьбе

Спикер Воздушных сил Украины Игнат признал, что Россия далеко опередила Украину в средствах РЭБ
Мария ПАВЛОВА
В украинских Воздушных силах признали преимущество российских военных в сфере РЭБ.

В украинских Воздушных силах признали преимущество российских военных в сфере РЭБ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские войска значительно превосходят украинские силы в сфере радиоэлектронной борьбы. Это признал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«Далеко опередили нас», - сказал Игнат в эфире телемарафона в понедельник 24 июля.

Спикер Воздушных сил ВСУ отметил, что для борьбы с беспилотниками нет необходимости использовать зенитные ракеты или орудия, можно просто перехватить его средствами РЭБ и заставить приземлиться, что успешно практикуют российские военные.

Игнат назвал отставание Украины в сфере радиоэлектронной борьбы с беспилотниками одной из причин неудач в попытках наступления ВСУ.

«Украина добилась прогресса в РЭБ, но мы поздно начали, надо было развивать раньше», — сказал спикер.

Ранее министр обороны Украины Резников признал отставание наступления ВСУ от графика. Глава украинского Минобороны объяснил медленные темпы украинского наступления нехваткой боеприпасов и систем ПВО.

Тем временем Минобороны РФ сообщило, что система ПВО за сутки перехватила ракету HIMARS и 35 беспилотников ВСУ. Украинские беспилотники были сбиты в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.