Forbes: Илон Маск снова самый богатый человек мира

Илон Маск вернулся на первое место в списке самых богатых людей планеты. Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск вернулся на первое место в списке самых богатых людей мира по версии издания Forbes.

В понедельник 24 июля состояние Маска увеличилось на 4,1 миллиарда долларов и достигло 240,6 миллиарда, пишет издание. Ранее Маск потерял около 18 миллиардов долларов и утратил первую ступеньку на пьедестале богатейших людей мира. Это произошло в четверг и пятницу, когда акции Tesla подешевели на торгах на 10 процентов, уточняет издание. Увеличение состояние Маска происходит на фоне изменения стоимости акций Tesla.

Тем временем принадлежащая Илону Маску социальная сеть Twitter сменила логотип, заменив изображение голубой птицы, на черно-белый X. Теперь аватар пользователя Twitter вместо традиционного логотипа с голубой птицей представляет собой крупную букву X.

В связи с этим маркетолог Дяченко заявил об ошибках Маска при ребрендинге Twitter. Эксперт отметил, что изменения появились без какого-либо контекста.