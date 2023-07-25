В Киеве и семи областях Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога в ночь на 25 июля. Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в украинской столице в ночь на вторник 25 июля. Об этом свидетельствуют данные карты оповещения о воздушных тревогах украинского министерства цифровой трансформации.

Также сообщается, что сирены звучат в семи украинских регионах. Речь идет об Одесской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях. Кроме того, по данным сервиса, украинские СМИ в 02.20 сообщили о взрывах в Киевской области. В то же время издание «Зеркало недели» сообщает о срабатывании систем ПВО на подступах к Киеву.

Ранее спикер Воздушных сил Украины Игнат признал, что Россия далеко опередила Украину в средствах радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Тем временем Минобороны РФ сообщило, что система ПВО за сутки перехватила ракету HIMARS и 35 беспилотников ВСУ. Украинские беспилотники были сбиты в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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