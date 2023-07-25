Тело мужчины с 11 ножевыми ранениями нашли на востоке Москвы

Около жилого дома в Москве нашли тело мужчины с 11 ножевыми ранениями. Фото: ТГ-канал прокуратуры города Москвы.

Тело мужчины с 11 ножевыми ранениями обнаружили в Москве. В правоохранительных органах сообщили, что погибшему 36 лет, его нашли возле одного из жилых домов на улице Сталеваров на востоке столицы.

«Предварительно, погибший распивал спиртные напитки в квартире на 11 этаже жилого дома вместе со своим знакомым 1992 г.р., который обнаружен в квартире в состоянии алкогольного опьянения», - рассказали в пресс-службе прокуратуры города Москвы.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели мужчины, устанавливаются обстоятельства трагедии.

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