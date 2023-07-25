Лодка перевернулась в Кронштадте, погиб один человек. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Один человек погиб в результате опрокидывания лодки в Кронштадте. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Сообщается, что инцидент произошел вечером 24 июля. Около дамбы возле Кронштадта перевернулась лодка, в которой находились шесть человек.

«По предварительной информации все люди извлечены из воды, один человек погиб», - рассказали в ведомстве.

Тем временем тело мужчины с 11 ножевыми ранениями обнаружили в Москве. В правоохранительных органах сообщили, что погибшему 36 лет, его нашли возле одного из жилых домов на улице Сталеваров на востоке столицы. Накануне мужчина распивал спиртное вместе со своим знакомым в квартире на 11 этаже дома, возле которого его впоследствии нашли мертвым.

Ранее сообщалось, что пропавшую в Дивногорске 16-летнюю девушку нашли убитой в лесу. Ее искали два дня и обнаружили в лесополосе рядом с автотрассой.