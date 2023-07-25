США отправят Украине дополнительно 400 млн долларов военной помощи

США окажут Киеву дополнительную военную помощь. Фото: REUTERS

Вашингтон направит Киеву дополнительный пакет военной помощи. Речь идет о сумме порядка 400 млн долларов, пишет агентство Associated Press.

«Администрация отправляет до 400 миллионов долларов дополнительной военной помощи Украине», - цитирует агентство чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

Сообщается, что Украина получит боеприпасы для систем противовоздушной обороны и дроны наблюдения в рамках дополнительного пакета помощи.

Ранее министр обороны Украины Резников признал отставание наступления ВСУ от графика. Глава украинского Минобороны объяснил медленные темпы украинского наступления нехваткой боеприпасов и систем ПВО.

Тем временем Минобороны РФ сообщило, что система ПВО за сутки перехватила ракету HIMARS и 35 беспилотников ВСУ. Украинские беспилотники были сбиты в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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