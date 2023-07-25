В Житомирской области Украины раздаются взрывы

В Житомире прозвучали взрывы. Фото: REUTERS

Несколько взрывов зафиксировано в Житомирской области Украины ранним утром во вторник 25 июля. Об этом сообщают украинские СМИ.

По данным издания «Зеркало недели», около четырех часов утра в регионе сработали системы ПВО.

Согласно данным официального ресурса украинского министерства цифровой трансформации, который служит для оповещения населения, в Житомирской области объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена в украинской столице в ночь на вторник 25 июля. Также сирены звучали в семи украинских регионах. Речь идет об Одесской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

Тем временем Минобороны РФ сообщило, что система ПВО за сутки перехватила ракету HIMARS и 35 беспилотников ВСУ. Украинские беспилотники были сбиты в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 июля 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.