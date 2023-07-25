Российский военный уничтожил в одиночку более десяти националистов ВСУ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский рядовой уничтожил более десяти украинских военных. Это произошло в бою в районе Времевского выступа.

США отправят Украине дополнительно 400 млн долларов военной помощи. В новый пакет военной помощи войдут боеприпасы для систем ПВО и дроны.

ВСУ накапливают силы в Снигиревке, предположительно, для штурма Днепра. Об этом заявил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

Чудовищные потери украинской армии приводят в ярость президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Также эксперт отметил низкий «как никогда» боевой дух украинских военных.

Российские войска значительно превосходят украинские силы в сфере радиоэлектронной борьбы. Это признал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников признал, что наступление ВСУ идет медленнее, чем было запланировано Киевом. Основными причинами отставания темпов наступления от предполагаемых украинский министр назвал нехватку боеприпасов и недостаточное количество систем ПВО.

Несколько противопехотных мин находятся на периферии периметра Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Российские блогеры, уклоняющиеся от уплаты налогов, могут столкнуться с серьезными претензиями со стороны правоохранительных органов. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Тело мужчины с 11 ножевыми ранениями обнаружили в Москве. В правоохранительных органах сообщили, что погибшему 36 лет, его нашли возле одного из жилых домов на улице Сталеваров на востоке столицы.

Число заразившихся корью в Пензенской области достигло 78 человек. Все эти люди не были привиты от кори.