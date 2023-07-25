Посол РФ Озеров: Запад не смог отговорить лидеров Африки от поездки в Россию

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Олег Озеров Фото: пресс-служба МИД России

Странам Запада не удалось отговорить лидеров государств Африки от визита в Россию, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Олег Озеров.

«Давление оказывается по различным каналам – через дипкорпус западных государств, которые в ежедневном режиме отговаривают африканские государства от поездки в Россию, требуют жестко выбрать лагерь. Мы не видим, чтобы африканские государства массово шли за этой позицией диктата», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Кроме того, заявил посол, Запад пытается надавить на страны Африки через финансово-экономические инструменты, требуя прекратить контакты с Москвой в обмен на экономическую помощь по линии МВФ и Всемирного Банка. Как отметил дипломат, давление с целью отговорить от приезда на саммит «Россия – Африка» выгладят странно, поскольку публично западные страны выступают за свободу выбора, но в действительности требуют подчиниться своей позиции.

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