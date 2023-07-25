Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 июля 2023 5:13

На Алтае один человек погиб при опрокидывании грузовика с туристами

В кузове машины находлись 15 человек, четверо из них и водитель получили травмы
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
На Алтае один человек погиб при опрокидывании грузовика с туристами

На Алтае один человек погиб при опрокидывании грузовика с туристами

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В Алтайском крае перевернулся грузовой автомобиль с туристами, в результате ДТП погиб один человек, сообщает Следственное управление СК по региону.

«По предварительным данным, утром 25 июля на территории Чемальского района водитель, управляя грузовым автомобилем «ГАЗ-66», не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В кузове автомобиля находилось 15 граждан, четверо из них и водитель пострадали, один пассажир погиб», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что туристы направлялись к Каракольским озерам в районе устья реки Тура. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы, добавили в СУСК Алтайского края.

Напомним, в начале июля рейсовый автобус с 47 пассажирами попал в ДТП с автомобилем Nissan Pathfinder в Иркутской области. В результате происшествия погибли два человека, еще четверо пострадали.