26 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за обрыва проводов яхтой Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Около 120 многоквартирных домов с 26 тысячами жителей остались без света из-за аварии в районе Эгершельд во Владивостоке во вторник, 25 июля.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», свет пропал в 11:41 во вторник, 25 июля. Причиной такой аварии стала парусная яхта, которая оборвала мачтой два нижних провода линии электропередачи 35 киловольт.

В пресс-службе «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК) сообщили, что на данный момент производят осмотр места повреждения, а также решается вопрос о переводе потребителей на резервные источники питания. По их словам, устранение повреждения займет примерно четыре часа.

«Сам виновник с места скрылся. На место вызвали полицию, работают специалисты службы безопасности Приморских электрических сетей», – добавили в пресс-службе ДРСК.