Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Нижнекамске Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Нижнекамске в жилом доме произошел взрыв газа, пострадали два человека, рассказали в экстренных службах города.

По информации ТАСС, взрыв случился в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Из здания самостоятельно смоли выйти 15 жителей, еще девятерых, в том числе ребенка, вывели сотрудники МЧС.

После взрыва в доме начался пожар, который в настоящее время уже потушен. Причины инцидента устанавливаются.

Напомним, в середине июня один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в городе Красновишерск Пермского края. В результате взрыва частично разрушилась перегородка между квартирами и начался пожар. Из здания эвакуировали 60 человек, в том числе пятерых детей.