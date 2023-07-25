Директор института РАН Широв: США скомпрометировали валюты развитых стран Фото: REUTERS

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв заявил, что решение Вашингтона заморозить российские золотовалютные резервы привело к тому, что были скомпрометированы валюты развитых стран по всему мире.

Как заявил Широв, США не смогли убедить другие страны в покупке у них долларов, что сделала американскую валюту менее твердой.

«Заморозив золотовалютные резервы России, Соединенные Штаты скомпрометировали валюты развитых стран в глазах всего мира. Многие, не только в России, глядят теперь на них как на рискованные активы», — приводит РИА Новости слова эксперта.

Ученый также заявил, что на данный момент никто не заинтересован в том, чтобы покупать и хранить доллары в прежних объемах.

Напомним, ранее Киев предложил за счет замороженных активов России погасить госдолг Украины, который превышает 124 миллиарда долларов.