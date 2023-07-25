Подполковник ЛНР Марочко заявил о прибытии резервов ВСУ на Купянское направление Фото: REUTERS

Украина стягивает на Купянское направление резервы вооруженной техники и личного состава, заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

«Через Харьков и Чугуев отмечены большие транзитные поставки вооружения и военной техники в зону боевых действий. Среди бронетехники выявлены как западные, так и советские образцы», – рассказал он в беседе с РИА Новости.

По словам офицера, среди прибывающих на Купянское направление военнослужащих ВСУ есть иностранные наемники.

Напомним, Марочко отмечал, что украинская армия понесла огромные потери в ходе безуспешных попыток прорвать оборону ВС России на Купянском направлении и перешла в оборону.

Позже замминистра Минобороны Украины Анна Маляр признала, что для Вооруженныз сил республики на Купянском направлении сложилась тяжелая ситуация.