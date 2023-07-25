Два блока Запорожской АЭС переведены в режим «останова» Фото: REUTERS

Четвертый блок Запорожской атомной электростанции (АЭС) перевели в состояние горячего «останова», а пятый - в режим холодного «останова». Об этом сообщила администрация Запорожской АЭС во вторник, 25 июля.

Как уточняется, это энергоблок №5 был переведен в состояние холодный «останов» для того, чтобы провести плановое техосвидетельствование оборудования блока.

«Для того чтобы обеспечивать паром собственные нужды станции, реакторная установка энергоблока №4 переведена в состояние «горячий останов», — отмечено в сообщении.

Напомним, накануне глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что на периферии периметра Запорожской АЭС были найдены несколько противопехотных мин. Как писал сайт KP.RU, по его словам, взрывоопасные предметы были обнаружены в воскресенье, 23 июля, и являются противопехотными минами направленного действия.