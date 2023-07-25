В Дивногорске задержан подозреваемый в убийстве 16-летней девушки

В Дивногорске задержан подозреваемого в убийстве 16-летней девушки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Дивногорске Красноярского края был задержан подозреваемый в убийстве 16-летней девушки. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю.

Девушка пропала в минувшую субботу, 22 июля, когда пошла на набережную, чтобы встретиться с подругой, но так с ней и не встретились. Последним ее сообщением стало предупреждение о том, что у нее разрядился телефон.

Девушка не вернулась домой, а ее телефон был недоступен. Следующем вечером, 24 июля, обнаружили тело пропавшей.

На место убийства выехали начальник МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий, а также руководитель СК по Красноярскому краю и РХ Алексей Еремин. Молекулярно-генетические экспертизы показали совпадение биологического образца, который уже имелся в базе данных силовиков.

Подозреваемым оказался 34-летний житель Дивногорска, который уже несколько раз был судим. В 2014 году его освободили из колонии, где тот отбывал наказание за убийство. Через пару дней после освобождения он вновь совершил преступление в отношение молодой девушки. Только недель назад мужчина вновь освободился из колонии.