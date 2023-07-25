МИД РФ заявили об отсутствии российских войск в Африке Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров заявил о полном отсутствии российских войск в Африке, отметив, что обращения африканских стран касаются помощи в обеспечении безопасности.

«У нас и нет там военного присутствия. Есть обращения к российской стороне за помощью в обеспечении безопасности. Это не военное присутствие. Военное присутствие - это когда войска направляют», — отметил российский дипломат.

Озеров заявил, что Москва направляет туда инструкторов по просьбе самих государств, а также страны Африки закупают у России продукцию военного назначения. Однако, по его словам, военным присутствием можно назвать американские базы на африканском континенте, а также их разведывательные центры.

Напомним, посол также отметил, что западные страны не смогут отговорить лидеров Африки от поездки в Россию, указав на то, что Запад ежедневно жестко требует от стран континента выбрать лагерь.