Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Турции Фото: Юлия СМИРНОВА

В турецкой Адане произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщило Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Как уточняется на сайте EMSC, землетрясение было зафиксировано в 08:44 по московскому времени. Эпицентр толчков располагался в 20 километрах к северу от города Козан, а очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Глава Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD) Юнус Сезер сообщил в Twitter, что пока сведений о пострадавших не поступало. Как отметили в управлении, произошедшее в Адане землетрясение в Адане можно считать одним из афтершоков после разрушительных землетрясений в феврале этого года.

Напомним, произошедшее в феврале 2023 года землетрясение в Турции вошло в десятку крупнейших в мире с эпицентром на суше и вызвало разлом в 150 километров, сдвинув страну на три метра.

Ученый РАН Виноградов объяснил огромное количество жертв землетрясения в Турции тем, что страна была не готова к землетрясению.