Мошенники разработали новую схему с просмотрами товаров в интернете Фото: REUTERS

Мошенники разработали новую схему, предлагая в мессенджерах просматривать товары в интернет-магазине, получив за это до 30 тысяч рублей в день и до 360 тысяч в месяц. Об этом во вторник, 25 июля, рассказали в пресс-службе ВТБ.

Как передает банк, россиянам пишут с зарубежных телефонных номеров, а для подтверждения участия и уточнения подробностей потенциальных жертв просят отправить ответное сообщение и связаться в удобном мессенджере с администратором.

В пресс-служба банка отметили, что такая схема работает по принципу пирамиды, согласно которой нового сотрудника просят внести на счет подставного работодателя маленькую сумму денег, а она будет увеличиваться ежеминутно от числа просмотров товаров в интернете. Однако вывести «заработанные» средства россияне уже не смогут, поэтому клиент теряет деньги.

«Все мошеннические схемы с приемом на «работу» выглядят одинаково. Их главная цель - привлечь максимальное число заинтересованных лиц и выманить как можно больше денег у потенциальной жертвы», - приводит «Известия» заявление старшего вице-президент ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова, который призвал не реагировать на подобные сообщения, «не гнаться за легкой доходностью и обращать внимание на номер телефона».

Напомним, ранее россиян предупредили о другой схеме мошенничества с помощью фейковых фото кредиток при помощи чат-ботов в Telegram.

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