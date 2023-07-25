В бухте Севастополя приостановлено движение паромов и поездов Фото: Евгения ГУСЕВА

В Севастопольской бухте приостановлено движение паромов и катеров, сообщает Департамент транспорта города.

«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. В случае изменений в работе морского пассажирского транспорта информацию разместим дополнительно», – говорится в Telegram-канале департамента.

Напомним, 16 июля в Севастопольской бухте было временно приостановлено движение паромов и катеров. Это было связано с атакой беспилотных летательных аппаратов на Севастополь. Тогда на конечных остановочных пунктах – площадь Захарова и площадь Нахимова организовали движение автобусов.

Как писал сайт KP.RU, ночью 16 июля системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также силы флота отразили восемь массированных атак вражеских беспилотников в районе мыса Херсонес, а также в районе Севастопольской бухты и Балаклавы.

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