Матвиенко: «ответственность за нападение на журналистов лежит на Киеве и США» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции назвала «подлым актом» нападение украинских неонацистов на российских журналистов, в результате которого погиб военкор агентства РИА Новости Ростислав Журавлёв.

«Очевидно и понятно, что ответственность за это лежит не только на Киеве, но и на Вашингтоне», - уверена Матвиенко.

Она подчеркнула, что несмотря на осуждение подлого убийства журналиста со стороны ООН, несмотря на требования ЮНЕСКО расследовать это нападение, необходимо увидеть настоящие действия со стороны западных организаций. Такие, которые не позволят повториться очередным злодеяниям преступного киевского режима.

Ранее KP.RU сообщил, что 22 июля 2023 года, в зоне действия спецоперации погиб военный корреспондент Ростислав Журавлёв. ВСУ нанесли ракетные удары по населённому пункту Пятихатки, ранения получили ещё несколько журналистов.