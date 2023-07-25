Призывникам запретят уезжать из России после размещения повестки в реестре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гражданам России, которые подлежат призыву на военную службу, запретят выезжать из страны сразу после того, как повестка в их отношении будет размещена в реестре врученных повесток.

Соответствующую поправку рассмотрят в Госдуме во вторник, 25 июля. Согласно ей, призывникам будет запрещено покидать пределы России с того момента, как повестка будет размещена в соответствующем реестре. В настоящее время гражданам РФ, подлежащим призыву и получившим повестку, запрещается выезд из страны с того дня, когда такая повестка считается врученной по закону.

Как писал сайт KP.RU, призывной возраст срочной службы в России расширят до 30 лет с 1 января 2024 года. Поэтапного повышения призывного возраста при этом поправки не предусматривают. Таким образом, верхний предел призывного возраста будет повышен сразу с 27 до 30 лет, а нижний останется на уровне 18 лет.