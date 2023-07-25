Матвиенко: Совфед не разрабатывает закон для ЧВК, в нем нет необходимости Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Федерации на сегодняшний день не разрабатывает законопроект о частных военных компаниях (ЧВК). Такое заявление во вторник, 25 июля, сделала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, отметив, что в таком законе не видит необходимости, однако, если проект разработают в Госдуме, то сенаторы его рассмотрят

«В Совете Федерации мы такой законопроект не разрабатываем. Если в Думе будет подготовлен такой законопроект, мы готовы его рассматривать, но пока я такой необходимости не вижу», — заявила спикер, отметив, что под отдельные компании законы не нужны.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопрос о юридическом статусе частных военных компаний (ЧВК) будет рассматриваться российскими властями, отметив также, что вопрос о юридическом статусе таких компаний является «достаточно сложным».