Верховный суд России не разрешил осужденным иметь свои мячи для занятий спортом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный суд (ВС) России отменил постановления инстанций, разрешивших отбывающему пожизненный срок заключенному получить мяч для занятий спортом, который ему был передан посылкой.

Как передает РИА Новости, осужденный счел отказ администрации исправительной колонии выдать ему мяч нарушением своих прав. Мужчина решил защитить их в судебном порядке, и суд признал действия администрации незаконными, при этом две вышестоящие инстанции поддержали это решение.

После этого представитель ИК направил кассационную жалобу в Верховный суд, который встал на сторону администрации колонии. В своем решении ВС сослался на утвержденные в 2022 году правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, запрещающих передачу и получение спортивного инвентаря и оборудования в посылках и бандеролях. Вместе с тем ВС РФ указал на право осужденного заниматься физической активностью, однако без использования спортинвентаря.

Как писал сайт KP.RU, Верховный суд России ранее вступился за жителя Волгограда, купившего на сайте ЦУМ люксовые вещи в 846 раз дешевле реальной стоимости из-за программного сбоя.