МИД России: СМИ пытаются драматизировать ситуацию вокруг саммита БРИКС Фото: REUTERS

Средства массовой информации пытаются драматизировать ситуацию вокруг проведения саммита БРИКС, однако его подготовка проходит нормально. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД Российской Федерации, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олег Озеров.

— Мне кажется, что сейчас пресса очень много драматизирует. Это ее задача — горячие пирожки печь. На самом деле идет рутинная и нормальная подготовка к саммиту БРИКС, — подчеркнул Озеров.

Он также добавил, что саммит должен пройти в обозначенные сроки и в том формате, который изначально оговорен между его участниками. Местом проведения саммита остается Южно-Африканская Республика.

Ранее стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в онлайн-формате. При этом он будет участвовать во всех обсуждениях.