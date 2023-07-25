Госдума увеличила штрафы за переход железнодорожных путей в неположенном месте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты Государственный думы приняли поправки в КоАП, предусматривающие увеличение штрафа на переход железнодорожных путей в неположенном месте.

Как сообщает на сайте нижней палаты парламента, штраф за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах вырастет со 100 до 500 рублей, при этом в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях он будет увеличен до 1,5 тысячи рублей.

Авторы инициативы считают, что действующий размер административного штрафа за переход железнодорожных путей в неположенных местах «не приводит к ожидаемому результату по снижению уровня травматизма», поскольку «ничтожно мал и не обеспечивает должного превентивного воздействия».

Напомним, Госдума в пятницу, 21 июля, приняла закон о введении штрафа за неисполнение владельцами социальных сетей предписаний Роскомнадзора, а также требований по мониторингу и блокировке информации. Для граждан он составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 200 до 400 тысяч рублей, для юрлиц – от 800 тысяч до 4 миллионов.