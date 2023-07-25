Путин и Лукашенко обсуждали в Петербурге тему ЧВК «Вагнер»

Санкт-Петербург. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Константиновском дворце. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко во время визита последнего в Санкт-Петербург обсуждали тему ЧВК «Вагнер», сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Встреча была для «сверки часов», для обмена мнениями. Там прозвучала и тема группы «Вагнер», прозвучала и тема торгово-экономического сотрудничества, и Союзного государства, и внешней угрозы по периметру наших стран – все это фигурировало на повестке дня», – сказал он в ходе брифинга.

Как отметил пресс-секретарь президента России, на переговорах двух лидеров не было цели достигнуть каких-либо договоренностей.

Напомним, Лукашенко находился с визитом в России 22-24 июля. Лидеры двух стран обсудили вопросы развития российско-белорусских отношений и интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства (СГ). На встречу с Путиным президент Белоруссии привез карту переброски войск Польши к границам СГ.