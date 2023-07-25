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НовостиПолитика25 июля 2023 9:58

Песков заявил о давлении Запада на страны Африки перед саммитом в России

Запад пытается воспрепятствовать представительству африканских государств на саммите, объяснил пресс-секретарь президента РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многие страны Африки подверглись беспрецедентному давлению со стороны Соединенных Штатов, Франции и других членов НАТО, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нам хорошо известно, что почти все африканские государства подвергались беспрецедентному давлению со стороны и США, и французские посольства на местах не дремали, и другие западные представительства тоже пытаются вносить свою толику в эти усилия, чтобы попытаться воспрепятствовать представительству африканских государств на этом саммите», – сказал он на брифинге.

По мнению пресс-секретаря президента России, линия стран Запада заслуживает осуждения, поскольку они не допускают права государств Африки самостоятельно выбирать партнеров для расширения сотрудничества и обсуждения актуальных тем.

Напомним, посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров заявил ранее, что странам Запада не удалось отговорить лидеров государств Африки от визита в Россию.

Сайт KP.RU рассказывал, как страны Африки становятся союзниками России и почему в них ждут россиян.