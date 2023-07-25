Матвиенко: Совфед поддержит закон о призыве с 18 до 30 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что российские сенаторы поддержат законопроект о призывном возрасте в период с 18 до 30 лет, если документ будет принят в таком формате.

Матвиенко отметила, что на данный момент дискуссия по поводу повышения призывного возраста продолжается. По ее мнению, нет каких-либо причин для излишнего общественного резонанса из-за такого документа.

Как считает глава Совфеда, повышение верхней границы призывного возраста «дает больше возможностей, в тех случаях, когда доказана необходимость в наиболее удобное для человека время пройти службу в армии».

Ранее глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов сообщил, что призывной возраст срочной службы в России составит от 18 до 30 лет, отметив при этом, что данные изменения вступят в силу с весеннего призыва следующего года, не затронув осенней призыв в этом году.