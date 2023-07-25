Суд в Курске признал двух экс-сотрудников ОПК виновными по делу о госизмене Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Двое бывших сотрудников Курского предприятия ОПК получили сроки от 13 до 17 лет за государственную измену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вердикт регионального суда, который признал обоих фигурантов дела виновными.

Помимо тюремных сроков они получили штрафы в 350 и 450 тысяч рублей.

Отмечается, что об уголовном деле против них стало известно еще 13 июня. По информации следователей, они передавали данные военной разведке Украины, а также подготавливали взрывы на транспортной инфраструктуре и железнодорожных путях.

Во время обысков у супругов было обнаружено более четырех килограммов пластичного взрывчатого вещества, а также 150 тысяч долларов. Помимо этого сотрудники ФСБ обнаружили у них конструкторскую документацию и некоторые изделия военного назначения.

Ранее стало известно, что в Ростове задержали инженера оборонного предприятия, который передавал Украине данные о российской армии. Он рассказывал о расположении российских подразделений и систем ПВО.