Судья Гааги, не согласившаяся с обвинениями в адрес России в деле MH17, уволилась Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гаагский судья, раскритиковавшая доводы обвинения по делу о крушении боинга MH17, подала в отставку. Ранее она выступила против заключения о якобы вине России в этой катастрофе. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Судья, имя которой не раскрывается, выступала с жесткой критикой работы Совета безопасности Нидерландов, называя его выводы «преднамеренным сокрытием» правды, а некоторые пункты и вовсе «ложью и манипуляцией». Брат женщины написал книгу, в которой подробно описывает, почему малайзийский Boeing не мог быть сбит российской ракетой, и судья настаивала, чтобы коллеги ознакомились с этим материалом, однако получила за это выговор, якобы за «подрыв доверия к судебной власти».

Напомним, рейс MH17 потерпел крушение 17 июля 2014 года, в районе Донецка. На его борту находились 298 человек, никто не выжил. Киевские власти моментально обвинили ДНР, однако там ответили, что попросту не имеют средств, способных сбить самолёт на такой высоте.

Ранее KP.RU сообщил, какой в итоге вывод сделал «независимый» Гаагский суд по делу о крушении малайзийского самолёта в 2014 году.