Вдохновляющие истории о добрых делах оценят на конкурсе #Яменяюмир

Фонд «Наше будущее» в шестой раз проводит акцию #Яменяюмир. Желающие участвовать должны рассказать в соцсетях («ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен»), как они своими действиями или проектами помогают изменить мир к лучшему.

Задача акции — не просто собрать интересные истории в соцсетях, но и мотивировать других совершать важные поступки, реализовывать яркие бизнес-проекты. Пользователь соцсетей может рассказать о своем опыте разделения мусора, волонтерской работе, спасении животных, помощи детдомам, высадке деревьев и много другом. Ограничений нет, важно, чтобы это была добрая история.

По итогам конкурса выберут 13 победителей. Конкурс продлится до 4 сентября. В посте нужно поставить хэштег #яменяюмир. Оценивать посты будут по двум номинациям. Первая — для участников от 14 лет лет до 21 года (номинация «Моё будущее»). Вторая — для бизнеса и НКО, лидеров мнений от 21 года и центров поддержки предпринимательства (номинация «Амбассадоры социального предпринимательства»).

Победителям первой номинации подарят портативные колонки JBL Go. Для второй подготовили денежные гранты по 50 000 рублей на рекламное продвижение в соцсетях. Некоторым победителям также предложат посетить вместе с Фондом «Наше будущее» проект действующего социального предпринимателя. Самые интересные истории финалистов будут опубликованы в соцсетях Фонда «Наше будущее».

Полные правила конкурса опубликованы на сайте Фонда.